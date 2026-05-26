В Уфе мужчина предстанет перед судом за обман семьи участника СВО

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 35-летнего местного жителя. Его обвиняют в мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в апреле-мае прошлого года обвиняемый предложил знакомой за деньги «организовать» досрочное возвращение её родственника из зоны проведения специальной военной операции по состоянию здоровья. Мужчина не имел реальной возможности выполнить обещание, однако выдумал посредника и имитировал переписку в мессенджере, чтобы убедить женщину в реальности своих действий.

В итоге супруга военнослужащего и его родственница перечислили обвиняемому почти 200 тысяч рублей на якобы оформление медицинских документов и транспортные расходы.

Обвиняемый полностью признал вину и возместил причинённый ущерб. Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии перед судом предстанут участники ОПГ.