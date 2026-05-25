В Башкирии перед судом предстанут участники ОПГ

По данным пресс-службы СУ СКР по РБ, в августе 2023 года в Благовещенске участники организованной группы похитили двоих местных жителей, один из которых являлся несовершеннолетним. Под надуманным предлогом обвинения в совершении преступления соучастники, применяя оружие, бейсбольные биты и монтировки, потребовали от них по 1,5 млн рублей с каждого. Кроме того, обвиняемые похитили автомобиль с инструментами отца подростка общей стоимостью более 280 тыс. рублей и вымогали деньги у его родителей, угрожая расправой и уничтожением их имущества.
Передача средств не состоялась, так как мать несовершеннолетнего обратилась в правоохранительные органы. Также в сентябре 2023 года под надуманным предлогом фигуранты путем вымогательства получили от жителя Благовещенска 125 тыс. рублей.
Преступную деятельность группы пресекли в ходе совместной работы следователей СК и оперативников ФСБ республики. Следователи также установили, что один из фигурантов с января 2022 года занимал высшее положение в преступной иерархии со сферой влияния на территории Благовещенска. Уже находясь под стражей в следственном изоляторе в 2025 году, он через знакомого организовал подкуп одного из потерпевших, склонив его изменить показания в свою пользу.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в Верховный суд республики для рассмотрения по существу. Материалы дела в отношении еще троих соучастников выделены в отдельное производство.
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