В Башкирии сестра ударила брата ножом в живот

Из больницы в полицию поступило сообщение о доставлении к ним 44-летнего местного жителя с ножевым ранением. Стражи порядка установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя сестра потерпевшего. Женщина дала признательные показания.
По предварительным данным МВД по РБ, потерпевший распивал спиртные напитки дома у подозреваемой. Позже между родственниками возник словесный конфликт. Мужчина хотел поехать домой за рулем, но сестра не отдала ему ключи от машины. В ходе выяснения отношений родственница схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар брату в живот.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Уфе мужчина пришел в здание суда с шаурмой, начиненной наркотиком.
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