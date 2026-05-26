В Башкирии сестра ударила брата ножом в живот

Из больницы в полицию поступило сообщение о доставлении к ним 44-летнего местного жителя с ножевым ранением. Стражи порядка установили и задержали подозреваемую. Ею оказалась 45-летняя сестра потерпевшего. Женщина дала признательные показания.

По предварительным данным МВД по РБ, потерпевший распивал спиртные напитки дома у подозреваемой. Позже между родственниками возник словесный конфликт. Мужчина хотел поехать домой за рулем, но сестра не отдала ему ключи от машины. В ходе выяснения отношений родственница схватила со стола кухонный нож и нанесла им удар брату в живот.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбудили уголовное дело. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Уфе мужчина пришел в здание суда с шаурмой, начиненной наркотиком.