В Башкирии автоледи насмерть сбила 58-летнего мужчину

На улице Космонавтов в селе Раевский 35-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Лада Приора», допустила наезд на пешехода, находившегося на проезжей части. Пострадавший 58-летний мужчина бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в больницу. Однако он впоследствии скончался.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в Уфе в ДТП с тягачом пострадали водитель и пассажирка «Рено».
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