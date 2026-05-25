В Уфе в ДТП с тягачом пострадали водитель и пассажирка «Рено»

По данным ГАИ Уфы, накануне днем напротив 23-го участка СНТ «Свет», по предварительным данным, 32-летний водитель, управляя седельным тягачом с прицепом, ехал по Бирскому тракту со стороны ул. Чекмагушевской в сторону ул. Вологодской. Здесь он допустил столкновение со встречной машиной «Рено Логан» под управлением 54-летнего водителя.
В ДТП водитель и 49-летняя пассажирка из «Рено» с травмами были доставлены в медицинское учреждение.
По факту аварии сотрудники ГАИ начали административное расследование.
Ранее житель Башкирии помог задержать пьяного водителя, сообщив в чат-бот.
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