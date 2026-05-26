УФСБ Башкирии предупредило уфимца о последствиях поездки на Украину

По данным пресс-службы ведомства, с декабря 2025 года по февраль 2026 года 24-летний мужчина в соцсети «Телеграм» вступил в переписку с представителями одного из украинских формирований, признанного в России террористической организацией. Молодой человек высказывал намерения уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. В интернете он заполнил соответствующую анкету и избрал позывной.
В итоге уфимца предупредили о недопустимости дальнейших действий, создающих угрозу госбезопасности и его привлечения к уголовной ответственности в случае попытки реализации своих преступных намерений.
Ранее в Башкирии над заводом авиатехники кружил нелегальный БПЛА.
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