УФСБ Башкирии предупредило уфимца о последствиях поездки на Украину

По данным пресс-службы ведомства, с декабря 2025 года по февраль 2026 года 24-летний мужчина в соцсети «Телеграм» вступил в переписку с представителями одного из украинских формирований, признанного в России террористической организацией. Молодой человек высказывал намерения уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. В интернете он заполнил соответствующую анкету и избрал позывной.

В итоге уфимца предупредили о недопустимости дальнейших действий, создающих угрозу госбезопасности и его привлечения к уголовной ответственности в случае попытки реализации своих преступных намерений.

Ранее в Башкирии над заводом авиатехники кружил нелегальный БПЛА.