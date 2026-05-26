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05:12 (UTC+5), 26 Мая 2026

УФСБ Башкирии предупредило уфимца о последствиях поездки на Украину

Сотрудники УФСБ России по РБ объявили официальное предостережение жителю Уфы о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Фото: УФСБ по РБ | Мах
Ксения Калинина

По данным пресс-службы ведомства, с декабря 2025 года по февраль 2026 года 24-летний мужчина в соцсети «Телеграм» вступил в переписку с представителями одного из украинских формирований, признанного в России террористической организацией. Молодой человек высказывал намерения уехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне противника. В интернете он заполнил соответствующую анкету и избрал позывной.

В итоге уфимца предупредили о недопустимости дальнейших действий, создающих угрозу госбезопасности и его привлечения к уголовной ответственности в случае попытки реализации своих преступных намерений.

Ранее в Башкирии над заводом авиатехники кружил нелегальный БПЛА.

УФСБ по РБ МахУФСБ по РБ Мах
Фото: УФСБ по РБ | Мах
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