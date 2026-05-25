В Башкирии над заводом авиатехники кружил нелегальный БПЛА

По данным Приволжской транспортной прокуратуры, в марте 2026 года житель Уфы осуществил запуск квадрокоптера около территории завода по производству авиатехники. При этом разрешение на полеты в органах местного самоуправления он не получил, службы организации воздушного движения не уведомил. БПЛА не имел регистрации и опознавательных знаков.
Такие обстоятельства создавали угрозу возникновения аварийных ситуаций, а также причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Ространснадзор привлек собственника квадрокоптера к административной ответственности по статье «нарушение правил использования воздушного пространства» и «нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов» и назначил наказание в виде штрафов на общую сумму более 30 тыс. рублей.
Ранее житель Башкирии рассказал, почему выбрал войска беспилотных систем.
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