Подростков в Заволжье наказали за публикацию нацистской символики

Трое школьников в Нижегородской области привлечены к административной ответственности за размещение в интернете нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

Известно, что в отношении несовершеннолетних составлены протоколы. За ненадлежащее воспитание к ответу также привлекли их родителей.

Подростков поставили на учет в комиссии по делам несовершеннолетних, с ними ведется индивидуальная работа.

Напомним, в Уфе мужчина предстанет перед судом за обман семьи участника СВО.