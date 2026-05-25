Жительницу Уфы осудили за жестокое обращение с детьми

Калининский районный суд вынес приговор по делу женщины, систематически нарушавшей права своих несовершеннолетних детей. Она признана виновной по статье «ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка».

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, обвиняемая регулярно употребляла алкоголь, проявляя полное равнодушие к нуждам своих малолетних детей. Женщина пренебрегала обязанностью обеспечивать их питанием, медицинской помощью и заботой. Её грубое и пренебрежительное отношение привело к физическому и психологическому страданию несовершеннолетних.

Суд назначил ей наказание в виде 240 часов обязательных работ. Сейчас оба ребенка переданы под временную опеку социального учреждения.

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