За выходные в Башкирии произошло 6 ДТП с дикими животными

За выходные в Башкирии зафиксировано шесть ДТП с участием диких животных, а с начала года число таких аварий достигло 57, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

Чаще всего в аварии попадают лоси (38 случаев), косули (16) и кабаны (3), при этом животные часто выходят на дорогу внезапно, не оставляя водителям времени на реакцию. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и проявлять бдительность в лесистой местности, особенно в темное время суток.

Ранее в регионе спасатели вытащили из колодца собаку.