В Башкирии прокуратура восстановила права сестры участника СВО

В ноябре прошлого года женщина, являющаяся сестрой участника СВО, обратилась с заявлением о прекращении исполнительных производств в отношении военнослужащего по кредитным обязательствам в связи с его гибелью.
Однако ей неправомерно было отказано, о чем вынесено соответствующее постановление.
Прокуратура принесла протест, по результатам рассмотрения которого незаконное решение отменено.
Ранее в Башкирии суд признал брак погибшего участника СВО недействительным.
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