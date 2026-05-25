Уфимка потеряла около 15 млн рублей

В полицию Уфы обратилась 48-летняя местная жительница. Она стала жертвой мошенников, которые убедили её вложить крупную сумму денег под предлогом инвестиций. По данным пресс-службы МВД по РБ, всё началось с интернет-сообщества пластического хирурга, где женщина планировала сделать операцию стоимостью 300 тысяч рублей. Там ей написала незнакомая девушка, которая рассказывала о бизнесе, заработках на криптовалюте и в итоге предложила попробовать себя в инвестициях.
Далее потерпевшую перевели на «куратора». Он помог установить специальное приложение, объяснил «базовые инструкции» и предложил внести стартовую сумму — 50 тысяч рублей. Увидев отчёт о прибыли, женщина поверила в успех и начала вкладывать всё больше. Самый крупный перевод составил 13,5 миллиона рублей. Для этого женщина сняла наличные в банке. На вопрос сотрудника о цели снятия она ответила, что деньги нужны для покупки квартиры. Вся сумма была отправлена мошенникам.
Когда потерпевшая решила вывести «заработанное», «куратор» заявил, что средства «заморожены» и для их разблокировки нужно внести ещё 1 миллион рублей. После отказа женщины аферисты начали угрожать ей уголовной ответственностью. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщили в МВД по РБ.
Ранее уфимка поверила мошенникам и лишилась денег.
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