Уфимка поверила мошенникам и лишилась денег

Под предлогом защиты сбережений от несанкционированных операций злоумышленники убедили женщину перевести им 365 тысяч рублей.

По данным пресс-службы МВД по РБ, всё началось со звонков от лиц, которые представлялись сотрудниками сотовой компании, портала «Госуслуги» и даже «Центрального Банка». Мошенники сообщили пенсионерке, что на её имя пытаются оформить кредиты и для спасения денег их необходимо срочно перевести на так называемый «безопасный счёт».

Доверившись убедительным словам аферистов, женщина перевела всю сумму своих сбережений. Осознав, что стала жертвой обмана, она немедленно обратилась в правоохранительные органы.

Ранее, пытаясь разбогатеть, житель Башкирии лишился 5,2 млн рублей.