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05:34 (UTC+5), 22 Мая 2026

Пытаясь разбогатеть, житель Башкирии лишился 5,2 млн рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В городе Салавате 39-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые действовали под видом инвестиционных брокеров. Желая получить лёгкий доход, мужчина в течение трёх месяцев выполнял указания злоумышленников и в итоге лишился более 5,2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось с рекламы «онлайн-подработки» в одной из соцсетей. Перейдя по ссылке, мужчина начал общение с лжеброкерами. Для убедительности аферисты позволили ему вывести небольшую прибыль после первого минимального взноса в 8 тысяч рублей. Увидев, что схема «работает», потерпевший решил вложиться по-крупному.

Для пополнения «инвестиционного счёта» мужчина использовал не только личные накопления, но и оформил кредит, а также занял крупные суммы у друзей и родственников. Когда он попытался вывести заработанные деньги, мошенники потребовали внести дополнительный платёж в размере 1,5 миллиона рублей якобы для «разблокировки» счёта. Потерпевший занял эти деньги у товарища и внёс их. Позже он занял ещё 700 тысяч рублей у жены (полученных ею в кредит) и снова отправил мошенникам.

Осознав, что стал жертвой обмана, когда злоумышленники потребовали ещё 1,5 миллиона за вывод средств, мужчина обратился в полицию.

Ранее в Уфе задержали студента, работавшего на мошенников.

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