Пытаясь разбогатеть, житель Башкирии лишился 5,2 млн рублей

В городе Салавате 39-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые действовали под видом инвестиционных брокеров. Желая получить лёгкий доход, мужчина в течение трёх месяцев выполнял указания злоумышленников и в итоге лишился более 5,2 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, все началось с рекламы «онлайн-подработки» в одной из соцсетей. Перейдя по ссылке, мужчина начал общение с лжеброкерами. Для убедительности аферисты позволили ему вывести небольшую прибыль после первого минимального взноса в 8 тысяч рублей. Увидев, что схема «работает», потерпевший решил вложиться по-крупному.
Для пополнения «инвестиционного счёта» мужчина использовал не только личные накопления, но и оформил кредит, а также занял крупные суммы у друзей и родственников. Когда он попытался вывести заработанные деньги, мошенники потребовали внести дополнительный платёж в размере 1,5 миллиона рублей якобы для «разблокировки» счёта. Потерпевший занял эти деньги у товарища и внёс их. Позже он занял ещё 700 тысяч рублей у жены (полученных ею в кредит) и снова отправил мошенникам.
Осознав, что стал жертвой обмана, когда злоумышленники потребовали ещё 1,5 миллиона за вывод средств, мужчина обратился в полицию.
Ранее в Уфе задержали студента, работавшего на мошенников.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.