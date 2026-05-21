В Уфе задержали студента, работавшего на мошенников

Мошенники позвонили пенсионеру и, используя распространённую схему, сообщили, что его внучка попала в ДТП и срочно нужны деньги на лечение. Пенсионер снял со счёта 200 тысяч рублей и передал их через таксиста неизвестному лицу. Таксист, не подозревая о преступлении, доставил пакет с деньгами по адресу, где его ждал молодой человек в белых наушниках. Именно он и забрал деньги, чтобы передать их организаторам схемы.

По ориентировке, составленной со слов водителя такси, полицейские быстро установили и задержали курьера. Задержанный признался, что действовал по указанию мошенников, которые пообещали ему процент от похищенной суммы.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Ведётся следствие, устанавливаются все участники преступной группы.

Ранее в Уфе легковушку искорёжило в ДТП.