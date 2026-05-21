В Уфе легковушку искорёжило в ДТП

По данным ГАИ Уфы, напротив дома № 9 по ул. Чекмагушевской, по предварительным данным, 59-летний водитель за рулем «ВАЗ-2104» допустил наезд на бордюр, находящийся справа по ходу движения, после чего совершил съезд с последующим опрокидыванием машины.

Водителя с травмами увезли в медучреждение. По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе в деле о ДТП с пострадавшей пациенткой появились новые подробности.