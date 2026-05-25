Под Уфой на станции «Нурлино» завершили поисково-спасательные работы

На линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» завершили поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба компании «Транснефть – Урал». Отмечается, что было найдено тело четвертого работника, погибшего из-за пожара на производстве.
«Родным и близким погибших работников обеспечивается необходимая поддержка, включающая не только социальные выплаты, но и материальную корпоративную помощь в соответствии с коллективным договором. АО „Транснефть — Урал“ продолжает взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами с целью определения причин технического инцидента, который привел к возгоранию на ЛПДС», — проинформировали в организации.
Ранее Башинформ сообщал о том, что после пожара на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино» в Уфимском районе обнаружили тела троих погибших работников Черкасского нефтепроводного управления (филиала) АО «Транснефть – Урал». Велись поиски слесаря по ремонту технологических установок участка эксплуатации резервуаров. Кроме того, в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО «Геоэкокад», госпитализированный с ожогами 90% тела. Гострудинспекция совместно с Ростехнадзором в РБ приступили к расследованию группового несчастного случая.
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