В одном из районов Башкирии потушили горящую сухую траву

По данным госкомитета РБ по ЧС, за прошедшие сутки было зарегистрировано одно возгорание сухой растительности в Давлекановском районе. Возгорание потушили.

Всего с начала 2026 года возникло 9 очагов лесных пожаров на общей площади более 83 гектаров и 173 случая загорания сухой растительности на общей площади более 317 гектаров.

Ранее в Ермекеевском районе Башкирии в пожаре погиб 68-летний пенсионер.