В Ермекеевском районе Башкирии в пожаре погиб 68-летний пенсионер

По информации регионального МЧС, в селе Абдулкаримово на улице Карла Маркса загорелся жилой дом.

Пожар потушили, однако в ходе разборов был обнаружен погибший 68-летний мужчина.

В настоящее время на месте работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России. Устанавливаются причины пожара и обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Башкирии из-за пожара на балконе 8-го этажа эвакуировали людей.