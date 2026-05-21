В Башкирии из-за пожара на балконе 8-го этажа эвакуировали людей

К счастью, обошлось без пострадавших, сообщили в пресс-службе ведомства.

На момент приезда трое человек эвакуировались самостоятельно, еще двое были спасены.

По оперативным данным, произошло возгорание балкона на 8-м этаже в многоквартирном доме. Огнем было повреждено личное имущество, балконная рама и пластиковые панели, закопчены потолки кухни и коридора.

Причина устанавливается.

Госкомитет РБ по ЧС настоятельно предупреждает о соблюдении правил пожарной безопасности: не захламляйте балконы, не курите в помещении, не используйте неисправные удлинители и розетки.