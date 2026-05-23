В Башкирии задержали юных наркозакладчиков

Сотрудники патрульно-постовой службы при патрулирования в одном из гаражных кооперативов обратили внимание на подозрительное поведение двух мальчиков. При досмотре у одного из подростков обнаружено 16 свертков с порошкообразным веществом.

«По заключению экспертов, это синтетическое наркотическое средство, — пояснили в МВД. — При проверке телефонов задержанных выявлены фотографии с геолокацией 19 закладок, сделанных на территории Нефтекамска. Следственно-оперативная группа изъяла все пакетики».

Как рассказал малолетний закладчик, в начале 2026 года в канале одного из мессенджеров он искал работу, чтобы накопить деньги на новый велосипед. Школьник увидел объявление об услуге по очистке снега и решил откликнуться. Тут же ему пришел ответ с просьбой связаться с неким пользователем. Работодатель предложил заработок от 5 до 10 тысяч рублей за то, чтобы он поднял «товар» и разложил по надежным местам.

Догадавшись, о чем идет речь, подросток сначала отказался, но через месяц снова связался с тем же нанимателем и согласился.

В конце марта подросток прошел своего рода обучение. Ему прислали координаты крупной закладки, откуда он забрал «товар» и распространил по точкам. Так, за определенную плату школьник продолжал работать, пока полицейские не задержали его вместе с другом, которого он пригласил за компанию.

«Оба школьника из благополучных семей. Родители о „занятиях“ детей не знали. Подростки поставлены на учет, а по факту распространения наркотиков в отношении них будет принято процессуальное решение», — добавила сотрудник отдела МВД России по Нефтекамску Сюмбэль Валеева.

Ранее в Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений, сообщал Башинформ.