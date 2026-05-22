В Уфе спасатели деблокировали из авто пострадавшую в ДТП девушку

В Уфе девушка за рулем «Лады» врезалась в дерево, потребовалась помощь спасателей.

ДТП произошло на улице Ахметова в микрорайоне Затон. Водитель автомобиля потеряла управление и совершила наезд на дерево. Пострадавшая девушка оказалась зажата в салоне. Для извлечения потребовалась деблокировка.

Спасатели оперативно провели деблокацию и передали ее медикам, сообщили в управлении гражданской защиты города.

На данный момент все обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками ГАИ.

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