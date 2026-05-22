В Уфе сотрудница банка спасла бабушку от потери 4 млн рублей

Собеседница заявила о намерении приобрести квартиру в другом городе и попросила мать оказать финансовую помощь. Для этого злоумышленники потребовали, чтобы женщина незамедлительно сняла свои сбережения в ближайшем отделении банка.

Доверившись мошенникам, пожилая горожанка направилась в банк для снятия свыше четырёх миллионов рублей. Главный менеджер отдела по работе с состоятельными клиентами Диана Габитова, расспросив женщину о причине столь срочной необходимости в крупной сумме и заметив её явное волнение, незамедлительно заподозрила неладное.

Действуя по инструкции, разработанной совместно с сотрудниками полиции и доведённой до сведения всего персонала, Диана Габитова приостановила банковские операции клиентки для проведения дополнительной проверки и немедленно сообщила об инциденте в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции провели разъяснительную беседу с женщиной, убедив её отказаться от выполнения требований аферистов.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление и задержание лиц, причастных к данному противоправному деянию. Проявленная Дианой Шарифьяновной бдительность будет отмечена: в ближайшее время её пригласят в Управление МВД России по Уфе для поощрения.

Ранее, пытаясь разбогатеть, житель Башкирии лишился 5,2 млн рублей.