В Уфе на улице стая бездомных собак набросилась на мужчину

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК России по Башкортостану Владимира Архангельского предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после нападения безнадзорных собак на мужчину в Уфе.

По данным ведомства, инцидент произошёл 20 мая: на улице на мужчину набросилась стая агрессивных животных. Очевидцы помогли предотвратить серьёзные травмы. Жители отмечают, что во дворе дома давно обитает множество бродячих собак, но меры по их отлову не принимаются.

Исполнение поручения взяли на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее житель Башкирии ударил в живот сотрудницу полиции.