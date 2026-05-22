В Башкирии с начала года в огне погибли 97 человек

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, с начала 2026 года на пожарах погибли 97 человек, получили травмы — 80.

Только за последнюю неделю, с 15 по 21 мая, произошел 231 пожар, в огне погибли 6 человек, травмы различной степени тяжести получили 9 человек. Среди погибших — две женщины и четверо мужчин в возрасте от 40 до 88 лет. В 112 случаях причинами возникновения пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в 69 случаях — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, 21 пожар возник из-за неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов.

Ранее в МЧС Башкирии поступило 185 заявлений-деклараций на открытие пляжей.