За прошедшие сутки в Башкирии загорелась сухая трава в 4 муниципалитетах

В Госкомитете РБ по ЧС сообщили актуальную информацию об оперативной обстановке.

За прошедшие сутки зарегистрировано четыре загорания сухой растительности – в городах Сибай, Кумертау, Краснокамском и Баймакском районах. Все пожары потушены.

Всего с начала 2026 года возникло 8 очагов лесных пожаров на общей площади более 80 гектаров и 169 загораний сухой растительности на общей площади более 315 гектаров.

«Ситуацию держим на контроле», – отметили в ведомстве.

Ранее в МЧС предупредили о чрезвычайной пожароопасности в Башкирии.