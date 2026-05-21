В Башкирии арестовали предполагаемого виновника гибели подростка в ДТП

С учетом позиции прокуратуры Иглинского района суд избрал в отношении 22-летнего водителя, совершившего ДТП, в котором погиб подросток, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 20 июля 2026 года.
Как сообщал Башинформ, 19 мая 2026 года около 23 часов на 26 км автодороги Иглино – Красный Восход 22-летний водитель автомобиля марки «СЕАЗ», находящийся в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил съезд машины в кювет с последующим опрокидыванием.
В аварии подросток-пассажир скончался от полученных травм. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим автомобилем, не имеющим права управлениям транспортным средством, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ход и результаты его расследования находятся на контроле надзорного ведомства.
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