В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с гибелью подростка

В Иглинском районе возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погиб подросток, сообщает пресс-служба СУ СК России по РБ.
По данным следствия, 19 мая 2026 года около 23 часов нетрезвый 22-летний местный житель, не имеющий прав, сел за руль легкового автомобиля. На 26-м километре автодороги Иглино — Красный Восход он не справился с управлением, съехал на обочину и опрокинулся в кювет. В аварии несовершеннолетний пассажир скончался на месте от полученных травм.
Подозреваемого задержали, с ним проводятся следственные действия. Назначены судебные экспертизы, осмотрено место происшествия. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Кроме того, прокуратура установит причины и обстоятельства произошедшего. Проверит соблюдение законодательства о несовершеннолетних и безопасности дорожного движения. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту, также находятся на контроле надзорного ведомства.
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