В Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб 13-летний подросток-пассажир

По информации республиканской госавтоинспекции, 22-летний местный житель без прав и в нетрезвом состоянии за рулем «СЕАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.

В результате от полученных травм скончался на месте 13-летний пассажир, племянник водителя.

В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего. Водитель доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее в Башкирии многодетная семья спаслась при пожаре.