В Иглинском районе Башкирии в ДТП погиб 13-летний подросток-пассажир

По информации республиканской госавтоинспекции, 22-летний местный житель без прав и в нетрезвом состоянии за рулем «СЕАЗ» не справился с управлением и съехал в кювет. Машина опрокинулась.
В результате от полученных травм скончался на месте 13-летний пассажир, племянник водителя.
В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего. Водитель доставлен в отдел полиции, в отношении него возбуждено уголовное дело.
Ранее в Башкирии многодетная семья спаслась при пожаре.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.