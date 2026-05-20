В Башкирии многодетная семья спаслась при пожаре

Пожар произошел в селе Султанаево Кушнаренковского района, сообщили в региональном МЧС. Загорелся бревенчатый дом с верандой, где проживала многодетная семья.
Пожар ликвидировали, однако пострадал 59-летний хозяин дома. Мужчина получил обширные ожоги тела и дыхательных путей, его госпитализировали в уфимскую больницу. Дети не пострадали.
Причину пожара предстоит выяснить дознавателю МЧС России.
Накануне в Башкирии горели торговые центры.
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