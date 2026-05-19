В Башкирии горели торговые центры

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, пожары произошли в торговых центрах Нефтекамска и Стерлитамака.

В считанные минуты было ликвидировано возгорание на улице Социалистической в Нефтекамске, где огонь повредил имущество на площади 10 кв. м в небольшом помещении на первом этаже.

Пожарные также ликвидировали возгорание на улице Мира в Стерлитамаке. Огонь возник в коридоре металлокаркасного здания. Открытое горение было ликвидировано.

40-летнего мужчину, получившего отравление продуктами горения, доставили в местную больницу. Причины и обстоятельства обоих пожаров устанавливают дознаватели МЧС России.

Ранее в трагическом пожаре в Башкирии погибли два человека.