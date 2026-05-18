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16:05 (UTC+5), 18 Мая 2026

В трагическом пожаре в Башкирии погибли два человека

В деревне Ахметово Кушнаренковского района Башкирии загорелся частный жилой дом.

Фото: Пресс-служба | МЧС по РБ
Рустем Сагитов

К месту вызова были направлены силы МЧС России. На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение жилого дома и сарая на общей площади 148 кв. м.

Сотрудники МЧС России локализовали огонь и полностью потушили пожар. К сожалению, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают.

Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.

МЧС России напоминает:
✔️ следите за исправностью электропроводки и газового оборудования;
✔️ не оставляйте без присмотра включённые электроприборы;
✔️ установите в доме автономный дымовой пожарный извещатель.
Берегите себя и своих близких.

Пресс-служба МЧС по РБ
Пресс-служба МЧС по РБ
Фото: Пресс-служба | МЧС по РБ
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