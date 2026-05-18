В трагическом пожаре в Башкирии погибли два человека

К месту вызова были направлены силы МЧС России. На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение жилого дома и сарая на общей площади 148 кв. м.

Сотрудники МЧС России локализовали огонь и полностью потушили пожар. К сожалению, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают.

Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.

МЧС России напоминает:

✔️ следите за исправностью электропроводки и газового оборудования;

✔️ не оставляйте без присмотра включённые электроприборы;

✔️ установите в доме автономный дымовой пожарный извещатель.

Берегите себя и своих близких.