В трагическом пожаре в Башкирии погибли два человека

К месту вызова были направлены силы МЧС России. На момент прибытия первых подразделений происходило открытое горение жилого дома и сарая на общей площади 148 кв. м.
Сотрудники МЧС России локализовали огонь и полностью потушили пожар. К сожалению, при разборе завалов спасатели обнаружили тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают.
Причина пожара устанавливается. На месте работают дознаватели МЧС России.
МЧС России напоминает:
✔️ следите за исправностью электропроводки и газового оборудования;
✔️ не оставляйте без присмотра включённые электроприборы;
✔️ установите в доме автономный дымовой пожарный извещатель.
Берегите себя и своих близких.
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