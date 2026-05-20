Жительница Башкирии ответит в суде за кражу денег участника СВО

Мелеузовская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвиняется по статье «кража с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину».

По версии следствия, с августа по сентябрь 2025 года обвиняемая осуществляла уход за ранее знакомым — участником специальной военной операции, находящимся в отпуске в связи полученным ранением. Войдя в доверие и имея доступ к его сотовому телефону и паролям от банковских приложений, она тайно похитила с его счетов свыше 80 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в Мелеузовский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

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