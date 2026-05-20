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10:17 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Уфе подростки забросали камнями электропоезд

Вечером 8 мая машинист пригородного электропоезда, следовавшего по маршруту «Приютово — Тавтиманово», сообщил в дежурную часть уфимского линейного управления МВД России на транспорте о том, что недалеко от станции Спортивная двое детей бросают камни в состав. В результате был разбито окно в последнем вагоне.

Фото: Уфимское линейное управление МВД России на транспорте | пресс-служба
Ксения Калинина

Транспортные полицейские оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на платформе. Благодаря этим материалам удалось идентифицировать личности подростков. Уже на следующее утро двое пятиклассников одной из уфимских школ были доставлены в линейное подразделение полиции вместе с родителями.

По словам школьников, они не осознавали, что нарушают закон и портят чужое имущество. Подростки не задумывались о том, что их действия могли привести к травмам пассажиров, находившихся у окна.

В отношении родителей составили административные протоколы по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для профилактической работы с детьми и их семьями.

Ранее по дорогам Уфы несовершеннолетняя колесила на «Пежо».

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