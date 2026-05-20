В Уфе подростки забросали камнями электропоезд

Транспортные полицейские оперативно изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных на платформе. Благодаря этим материалам удалось идентифицировать личности подростков. Уже на следующее утро двое пятиклассников одной из уфимских школ были доставлены в линейное подразделение полиции вместе с родителями.
По словам школьников, они не осознавали, что нарушают закон и портят чужое имущество. Подростки не задумывались о том, что их действия могли привести к травмам пассажиров, находившихся у окна.
В отношении родителей составили административные протоколы по статье «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Материалы передали в комиссию по делам несовершеннолетних для профилактической работы с детьми и их семьями.
Ранее по дорогам Уфы несовершеннолетняя колесила на «Пежо».
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