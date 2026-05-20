По дорогам Уфы несовершеннолетняя колесила на «Пежо»

Вчера на улице Александра Спивака сотрудники ГАИ остановили автомобиль «Пежо». За рулём находилась несовершеннолетняя студентка, не имеющая достаточных навыков и знаний для управления машиной.
На место был вызван отец девушки. В его присутствии подростка отстранили от управления автомобилем. В отношении несовершеннолетней составили административный материал. Документы о проверке в отношении отца направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание и содержание несовершеннолетней.
Ранее в Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с гибелью подростка.
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