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05:11 (UTC+5), 20 Мая 2026

В Башкирии таксист спас пенсионерку от телефонных мошенников

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

В Нефтекамске водитель такси проявил бдительность и не дал мошенникам обмануть 84-летнюю пенсионерку.

Как сообщили в МВД по РБ, пожилой женщине позвонили на телефон. Незнакомка плакала в трубку, представилась ее дочерью, сказала, что попала в аварию и срочно нужны деньги на операцию. Чтобы помочь, бабушка должна была собрать сумку с вещами и отдать все наличные сбережения якобы водителю такси, который приедет за посылкой.

Мошенники связались и с таксистом. Они пообещали ему 7 тысяч рублей, если он отвезёт сумку в Уфу. Водитель приехал к бабушке ночью. Когда он увидел взволнованную пожилую женщину, что она постоянно говорит с кем-то по телефону и следует инструкциям, заподозрил неладное и отправился в полицию.

Стражи правопорядка направились к месту, где мошенники должны были забрать деньги. Там они задержали человека, который ждал посылку. Им оказался 15-летний подросток. 

В настоящее время с ним занимаются сотрудники местного следственного комитета. Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Уфе пенсионерка чуть не потеряла 3,5 миллиона рублей. 

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