В Уфе пенсионерка чуть не потеряла 3,5 миллиона рублей

В отдел полиции № 6 по Уфе с заявлением о мошенничестве обратилась 74-летняя жительница Дюртюлинского района. Пенсионерка едва не лишилась всех своих накоплений, следуя указаниям злоумышленников, которые представлялись сотрудниками «Росфинмониторинга» и коммунальных служб.

Как рассказали в пресс-службе МВД республики, всё началось со звонка на сотовый телефон с неизвестного номера. Девушка, представившаяся сотрудницей коммунальной службы, сообщила, что для проверки счётчиков в связи с истечением срока поверки необходимо назвать код, полученный в SMS. Женщина продиктовала код, после чего разговор прервался.

Сразу после этого с ней связался другой лжесотрудник. Он убедил женщину, что на портале «Госуслуги» от её имени оформлена поддельная доверенность. Испугавшись, потерпевшая стала следовать инструкциям и приняла звонок от следующего «специалиста». Представившись сотрудником «Росфинмониторинга», мужчина заявил, что хочет обезопасить её сбережения. Выяснив, что у неё есть накопления в разных банках, он дал указание снять все деньги наличными, объяснив это тем, что только так можно спасти средства от посягательств мошенников.

Доверившись злоумышленникам, потерпевшая направилась в отделение банка, чтобы обналичить 3,5 миллиона рублей. Сотрудники кредитного учреждения проявили бдительность. В ходе профилактической беседы они поняли, что клиентка стала жертвой мошеннической схемы. В результате женщина не совершила ни одного перевода и сохранила свои накопления.

МВД по РБ напоминает: никогда и никому не сообщайте коды из SMS, даже если звонящий представляется сотрудником «Госуслуг», банка или ЖКХ. Сотрудники «Росфинмониторинга», полиции и банков не звонят гражданам с просьбами снимать деньги «для безопасности» и не используют мессенджеры для таких консультаций. При малейшем сомнении прервите разговор и лично посетите отделение банка или позвоните на официальную горячую линию.