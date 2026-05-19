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05:12 (UTC+5), 19 Мая 2026

В Уфе перед судом предстанет банда вымогателей и грабителей

Следствие установило, что для нападений и вымогательств преступники часто использовали малозначительные поводы и выдуманные предлоги, запугивая своих жертв.

Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина

В Уфе завершили расследование уголовного дела в отношении четырёх молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет. Им предъявлены обвинения сразу по нескольким тяжким статьям: вымогательство, грабёж, разбой и неправомерное завладение автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, с октября 2024 по апрель 2025 года эта группа, действуя в разных составах, совершила серию преступлений против восьми жителей города. Злоумышленники не только вымогали деньги и похищали документы, но и вламывались в жилища, а также открыто грабили и разбойничали. Один из самых показательных эпизодов произошёл в парке «Первомайский». Подозреваемые спровоцировали конфликт с незнакомыми молодыми людьми, обвинив их в неправильном поведении. После этого они потребовали деньги, и потерпевшие были вынуждены отдать им 32 тысячи рублей.

Дело в отношении четырёх обвиняемых передано в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Материалы по ещё двум участникам группы выделены в отдельное производство.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирии будут судить четырех наркодилеров.

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