В Башкирии будут судить четырех наркодилеров

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении четверых жителей городов Салават и Стерлитамак. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с апреля 2024 по май 2025 года один из обвиняемых в целях получения прибыли совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял деятельность оптового курьера «интернет-магазина» по продаже синтетических наркотических средств на территории Стерлитамака.

В мае прошлого года мужчина был задержан при попытке разместить очередную крупную партию с запрещенным веществом в потайное место. В ходе дальнейшей работы с задержанным и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали еще троих курьеров, задействованных в преступной схеме.

Всего обнаружены и изъяты из незаконного оборота более 5 кг наркотических средств.

В обеспечительных целях судом наложен арест на банковские счета обвиняемых и три автомобиля.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.