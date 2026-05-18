В Башкирии будут судить четырех наркодилеров

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении четверых жителей городов Салават и Стерлитамак. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
По версии следствия, с апреля 2024 по май 2025 года один из обвиняемых в целях получения прибыли совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял деятельность оптового курьера «интернет-магазина» по продаже синтетических наркотических средств на территории Стерлитамака.
В мае прошлого года мужчина был задержан при попытке разместить очередную крупную партию с запрещенным веществом в потайное место. В ходе дальнейшей работы с задержанным и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали еще троих курьеров, задействованных в преступной схеме.
Всего обнаружены и изъяты из незаконного оборота более 5 кг наркотических средств.
В обеспечительных целях судом наложен арест на банковские счета обвиняемых и три автомобиля.
Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.