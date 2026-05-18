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14:00 (UTC+5), 18 Мая 2026

В Башкирии будут судить четырех наркодилеров

Прокуратура направила в суд уголовное дело об изъятии из незаконного оборота более 5 кг наркотиков.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Рустем Сагитов

Первый заместитель прокурора республики утвердил обвинительное заключение в отношении четверых жителей городов Салават и Стерлитамак. Они обвиняются в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По версии следствия, с апреля 2024 по май 2025 года один из обвиняемых в целях получения прибыли совместно с другими лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, осуществлял деятельность оптового курьера «интернет-магазина» по продаже синтетических наркотических средств на территории Стерлитамака. 

В мае прошлого года мужчина был задержан при попытке разместить очередную крупную партию с запрещенным веществом в потайное место. В ходе дальнейшей работы с задержанным и проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали еще троих курьеров, задействованных в преступной схеме.

Всего обнаружены и изъяты из незаконного оборота более 5 кг наркотических средств. 

В обеспечительных целях судом наложен арест на банковские счета обвиняемых и три автомобиля.

Уголовное дело направлено в Стерлитамакский городской суд для рассмотрения по существу.

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