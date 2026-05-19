В Уфе банда подростков ответила в суде за разбой и грабеж

По данным прокуратуры РБ, в августе 2024 года компания подростков в ночное время, используя малозначительный повод, на остановке «Дом пионеров» в Уфе во время конфликта избили прохожего и забрали его мобильный телефон. В результате его здоровью причинен вред средней тяжести. В чехле устройства они обнаружили банковскую карту, которой оплатили покупки в различных магазинах на сумму почти 10 тыс. рублей.

Кроме того, фигуранты уголовного дела повредили две машины, разбивая стекла и двери складным ножом, отверткой и руками, откуда похитили ценные вещи, причинив собственникам транспорта ущерб на сумму свыше 24 тыс. рублей.

Подсудимые частично признали вину, возместили ущерб в полном объеме. Суд назначил двоим наказание в виде 3 лет 5 месяцев и 5 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии и исправительной колонии общего режима. Их соучастникам — 1 год 6 месяцев и 2 года 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 и 2 года.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в Уфе перед судом предстанет банда вымогателей и грабителей.