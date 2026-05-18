Жительница Уфы ослепла после сделанных неврологом инъекций

По данным ведомства, пострадавшая полностью ослепла после сделанных инъекций у невролога. Плазмотерапию провели в частной клинике при жалобах на боли в шее. По словам уфимки, врач без полноценного обследования предложил «безопасную» процедуру — инъекции собственной плазмы в шею. В итоге у женщины начались проблемы со зрением, и меньше чем через месяц она ослепла. Сейчас уфимка проходит реабилитацию, а врач продолжает работать в клинике.
Расследование уголовного дела по данному факту осуществляется органами МВД России. Следственные органы СУ СК России по РБ в надзорный орган направили ходатайство об изъятии и передаче материалов уголовного дела в производство следователей СК России.
Ранее в больнице скончался пострадавший при пожаре на нефтебазе под Уфой.
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