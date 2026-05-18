Житель Башкирии получил соцвыплату на пекарню, но потратил деньги на себя

По данным МВД по РБ, в 2025 году мужчина обратился в государственное учреждение за социальной помощью по программе «Семья». Он представил бизнес-план, согласно которому собирался купить оборудование для мини-пекарни. После одобрения заявки деньги поступили на его счёт.

При проверке выяснилось, что мужчина не собирался заниматься предпринимательством. Чтобы создать видимость целевого расходования средств, он показал полицейским жарочный шкаф стоимостью 280 тысяч рублей. Однако выяснилось, что это оборудование уже было у него в пользовании. Фактически все 350 тысяч рублей были похищены и потрачены по своему усмотрению.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в крупном размере». Ведётся следствие.

Ранее в Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений.