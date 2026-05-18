Житель Башкирии получил соцвыплату на пекарню, но потратил деньги на себя

По данным МВД по РБ, в 2025 году мужчина обратился в государственное учреждение за социальной помощью по программе «Семья». Он представил бизнес-план, согласно которому собирался купить оборудование для мини-пекарни. После одобрения заявки деньги поступили на его счёт.
При проверке выяснилось, что мужчина не собирался заниматься предпринимательством. Чтобы создать видимость целевого расходования средств, он показал полицейским жарочный шкаф стоимостью 280 тысяч рублей. Однако выяснилось, что это оборудование уже было у него в пользовании. Фактически все 350 тысяч рублей были похищены и потрачены по своему усмотрению.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершённое в крупном размере». Ведётся следствие.
Ранее в Башкирии наркодилера отправили в колонию на 16 лет за 128 преступлений.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.