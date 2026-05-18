Стали известны подробности страшного пожара с двумя погибшими в Башкирии

В ходе тушения пожара сотрудниками МЧС по РБ обнаружены тела двух погибших – женщины 1938 года рождения и ее 53-летнего сына.

Прокуратура контролирует установление обстоятельств пожара в Кушнаренковском районе.

Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора Кушнаренковского района Айнур Ахмедьянов.

Надзорное ведомство поставило на контроль установление обстоятельств случившегося, а также ход и результаты доследственной проверки.

Ранее мы писали, что в трагическом пожаре в Башкирии погибли два человека.