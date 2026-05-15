«Вор в законе»: в Уфе арестовали предполагаемого криминального авторитета

По данным пресс-служб МВД по РБ и УФСБ по РБ, 62-летний ранее судимый мужчина, осознавая свою принадлежность к криминальной среде, стремился к занятию высшего положения в преступной иерархии на территории Башкортостана.

Установлено, что не позднее июня 2023 года он был признан и назначен лицом, имеющим криминальный статус так называемого «вора в законе», на должность «смотрящего», за которым определена зона преступного влияния в пределах Уфы. О данном решении были уведомлены представители криминальной среды. С октября 2025 года обвиняемый, после привлечения к уголовной ответственности иного лица по аналогичной статье, был назначен «положенцем» — лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, за которым определена зона преступного влияния в пределах республики.

Правоохранители задокументировали противоправную деятельность обвиняемого. В ходе обыска по месту его жительства были изъяты 400 тысяч рублей, сотовый телефон, пять комплектов нард с уголовной символикой, а также колода карт с изображениями криминальной субкультуры. Подозреваемого задержали и допросили. Ему предъявили обвинение и арестовали.

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