В Башкирии любитель выпить за рулем остался без прав и машины

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в октябре прошлого года мужчина, уже будучи привлечённым к административной ответственности за аналогичное нарушение, вновь нарушил закон. После употребления спиртных напитков он сел за руль своего автомобиля «Форд Фокус».
По пути следования нарушитель был остановлен сотрудниками ГАИ. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.
Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, а сам автомобиль конфисковали в доход государства.
Ранее уфимец стал «обнальщиком» в преступной схеме с покупкой авто.
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