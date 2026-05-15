В Башкирии любитель выпить за рулем остался без прав и машины

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в октябре прошлого года мужчина, уже будучи привлечённым к административной ответственности за аналогичное нарушение, вновь нарушил закон. После употребления спиртных напитков он сел за руль своего автомобиля «Форд Фокус».

По пути следования нарушитель был остановлен сотрудниками ГАИ. В ходе разбирательства подсудимый полностью признал свою вину.

Суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года, а сам автомобиль конфисковали в доход государства.

Ранее уфимец стал «обнальщиком» в преступной схеме с покупкой авто.