Уфимец стал «обнальщиком» в преступной схеме с покупкой авто

32-летний житель Уфы оказался в цепочке преступной схемы с покупкой автомобиля. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном обороте средств платежей. По данным прокуратуры Башкирии, мужчина выполнял роль «обнальщика» в схеме по хищению денег с покупки автомобиля из-за границы.
Как установили следователи, с мая по сентябрь 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами. Соучастники убедили потенциального покупателя, что помогут ему подобрать и доставить иномарку из-за рубежа. Потерпевший поверил и перевел на указанный счёт более 1,2 млн рублей.
Уфимец выступал в роли лица, обналичивающего преступные доходы. Он снимал и переводил деньги со счёта, оформленного на третьего человека, выводя их из безналичного оборота.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и ч. 5, 6 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Обвиняемый частично признал свою вину.
Теперь дело предстоит рассмотреть Уфимскому районному суду.
Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе перед судом предстанут «цифровые курьеры».
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