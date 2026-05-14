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06:14 (UTC+5), 14 Мая 2026

Уфимец стал «обнальщиком» в преступной схеме с покупкой авто

Фото: ИА «Башинформ» | Архив
Ляйсан Закирова

32-летний житель Уфы оказался в цепочке преступной схемы с покупкой автомобиля. Его обвиняют в мошенничестве и незаконном обороте средств платежей. По данным прокуратуры Башкирии, мужчина выполнял роль «обнальщика» в схеме по хищению денег с покупки автомобиля из-за границы.

Как установили следователи, с мая по сентябрь 2025 года обвиняемый вступил в сговор с неустановленными лицами. Соучастники убедили потенциального покупателя, что помогут ему подобрать и доставить иномарку из-за рубежа. Потерпевший поверил и перевел на указанный счёт более 1,2 млн рублей.

Уфимец выступал в роли лица, обналичивающего преступные доходы. Он снимал и переводил деньги со счёта, оформленного на третьего человека, выводя их из безналичного оборота.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере») и ч. 5, 6 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Обвиняемый частично признал свою вину.

Теперь дело предстоит рассмотреть Уфимскому районному суду.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Уфе перед судом предстанут «цифровые курьеры».

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