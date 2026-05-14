В Уфе перед судом предстанут «цифровые курьеры»

Двое местных жителей обвиняются в организации масштабных незаконных переводов денег граждан. По данным прокуратуры РБ, всё началось с простого предложения в интернете: один из фигурантов за 5 тысяч рублей уговорил знакомого предоставить доступ к его банковскому счёту, привязанному к номеру телефона.

Получив контроль над счётом, обвиняемый передал данные представителям электронного сервиса криптовалют и организовал более 6 тысяч сомнительных операций. В результате на счёт было переведено свыше 5,1 миллиона рублей, принадлежащих разным людям.

Мужчины признали свою вину. Теперь их ждёт суд, где будет решаться их дальнейшая судьба.

Ранее жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 млн рублей.