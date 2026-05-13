Жители Башкирии отдали мошенникам 7,5 млн рублей

Жители Башкирии лишились более 7,5 миллиона рублей под влиянием мошенников, сообщает МВД по РБ.
В отдел полиции № 4 по Уфе обратилась 53-летняя женщина. Её 19-летний сын, студент одного из уфимских вузов, перевёл через банкомат аферистам личные накопления матери в размере более 1 миллиона рублей. Недоброжелатели обманули молодого человека, представившись секретарём университета. Заявив, что ему необходимо электронно подписать документы, мошенники получили данные студента, после чего сообщили, что для предотвращения мошеннических действий и сохранения денежных средств их необходимо перевести на «безопасный счёт». После данных действий аферисты перестали выходить на связь.
В городе Ишимбае 40-летняя местная жительница также перевела мошенникам более 2 миллионов рублей, часть из которых взяла в кредит, чтобы предотвратить финансирование недружественных стран. Аферисты давили на женщину псевдоуголовной статьёй, представлялись сотрудниками Центрального банка России, налоговой инспекции, вводя в заблуждение.
69-летний пенсионер из Уфы обратился со схожим заявлением о мошенничестве. Неизвестные давили на мужчину теми же способами, говоря о необходимости перевести денежные средства якобы на безопасные счета, и о том, что его могут привлечь к уголовной ответственности. Пенсионер снял личные накопления, продал автомобиль. Сотрудникам банков при переводе под давлением злоумышленников он говорил, что снимает средства для лечения зубов и покупки участка. Часть хищения смогла остановить родственница мужчины. В общей сумме было украдено более 4 миллионов рублей.
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