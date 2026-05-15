В Башкирии арестовали предполагаемого убийцу брата

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по РБ, с 29 по 30 апреля двое троюродных братьев приехали в гости на дачу к своему 20-летнему знакомому в СНТ «Шомырт» Уфимского района. Во время застолья с алкоголем между молодыми людьми произошел конфликт, который впоследствии был исчерпан.

После ссоры хозяин жилища и один из гостей легли спать. Спустя некоторое время фигурант взял два ножа и нанес им двоим спящим несколько ударов. От полученных повреждений брат обвиняемого скончался на месте, а второй пострадавший получил серьезные ранения.

После случившегося фигурант сообщил о содеянном родственнице, которая вызвала сотрудников полиции. Благодаря своевременно оказанной помощи второму потерпевшему удалось выжить.

Обвиняемый скрываться от следствия не стал и дождался правоохранителей. Сейчас проводятся следственные действия. Обвиняемому также будет дана правовая оценка по статье «покушение на убийство двух лиц». Его арестовали.

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