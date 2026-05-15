Семьям трех найденных погибших при ЧП на ЛПДС «Нурлино» окажут поддержку

Руководство АО «Транснефть – Урал» находится на постоянной связи с родными работников, погибших в результате несчастного случая на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Нурлино». Им будет оказана вся необходимая помощь, речь идет не только о социальных выплатах, но и о материальной корпоративной поддержке семьям в соответствии с коллективным договором. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Уточняется, что «Транснефть – Урал» активно взаимодействует с правоохранительными и контролирующими органами для определения причин технического инцидента, который привел к возгоранию. По уточненным данным, найдены и извлечены тела троих работников компании, получивших травмы, несовместимые с жизнью. Поиски четвертого работника продолжаются. Трое работников фирмы-подрядчика находятся в больнице.

Как сообщалось ранее, из-за нарушения технологического процесса на линейной производственно-диспетчерской станции произошел хлопок с последующим горением.